L’Inter riparte dalle cessioni. Gli arrivi (due) sono ormai cosa certa

L’Inter si gode la sua festa per lo scudetto vinto in largo anticipo. In sede invece, nei giorni della settimana, si pensa a come rinforzare questa rosa al netto di tre addii certi e un quarto dietro l’angolo.

ADDII – Se da un lato l’Inter festeggia il ventesimo scudetto e la seconda stella, in Viale della Liberazione si lavora per definire al meglio il futuro in vista della prossima stagione. Per Marotta, Simone Inzaghi e Piero Ausilio non ci sarà mai tregua. Con una squadra che punta a stare al vertice per tanti altri anni ancora. Prima di pianificare gli arrivi a partire da luglio, i nerazzurri sono al lavoro per sistemare le tre uscite che da qui a giugno lasceranno l’Inter in maniera certa. Salvo clamorosi ribaltamenti. Chi farà le valigie come parametro zero saranno Alexis Sanchez, Juan Cuadrado e Stefano Sensi. L’attaccante cileno, nonostante le sue uscite, non ha convinto la dirigenza nerazzurra con numeri spesso impietosi. Discorso diverso per Juan Cuadrado e Stefano Sensi che non hanno mai preso parte al progetto.

INGRESSI – Con questi tre addii sicuri e il possibile saluto di Denzel Dumfries, l’Inter ha sistemato con largo anticipo alcune questioni di mercato. In ingresso infatti, arriveranno due colpi sicuri. Con Tajon Buchanan che andrà a sostituire il colombiano, l’Inter ha piazzato due grossi colpi a centrocampo e attacco. Il centrocampo sarà completato da Piotr Zielinski che si aggiungerà al trio campione d’Italia con Asllani e Frattesi che avranno altra concorrenza davanti. In attacco invece è arrivato Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano andrà invece a sostituire Alexis Sanchez. Il suo arrivo alzerebbe la qualità del reparto offensivo nerazzurro che quest’anno è stato guidato alla perfezione da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.