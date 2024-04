FOTO – Mucca alla festa scudetto dell’Inter. La denuncia degli animalisti

L’Inter ha festeggiato il suo ventesimo scudetto. Tra i tanti momenti di festa nerazzurro, anche una mucca dipinta di nerazzurro ha girato per le strade di Milano. Questa la reazione.

MUCCA – Nel corso della festa scudetto dell’Inter di ieri sera che ha colorato Milano di nerazzurro, si son visti striscioni di ogni tipo. Il momento che è salito alla ribalta è stato senza ombra di dubbio la passeggiata di una mucca colorata di nerazzurro in Viale della Liberazione, proprio a ridosso del passaggio dei campioni d’Italia. Per alcuni è stato un momento di sfottò, per altri invece è stata una scelta azzardata e senza principi. A commentare l’accaduto anche l’Organizzazione Internazionale della Protezione Animali che con un post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di presentare una denuncia. Di seguito l’immagine della “mucca nerazzurra” a Milano.

SPIEGAZIONE – Questo il comunicato stampa dell’OPIA: «Una mucca imbrattata di vernice con i colori dell’Inter è stata esibita ieri alla festa per lo scudetto della squadra di calcio e oggi l’OIPA chiede formalmente alle forze dell’ordine se il conduttore sia stato identificato e se siano state inflitte sanzioni per questo sfregio. L’animale, così ridotto, è stato oltretutto condotto in un corteo pieno di gente, urla, fumi, rumori, fuochi d’artificio. Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento. Un abuso nei confronti di animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati. L’OIPA sporgerà denuncia e chiede ai Garanti per i diritti degli animali del Comune di Milano di procedere con le opportune verifiche, un controllo preventivo e rigido per prevenire tali condotte”.