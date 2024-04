Serie A, chi in Champions League con l’Inter? Ecco la situazione

La Serie A non ha ancora emesso tutti i suoi verdetti, escludendo quello più atteso, ovvero lo Scudetto già assegnato all’Inter. In palio c’è soprattutto la corsa ai posti per la prossima edizione della Champions League, che vede coinvolte ancora sette squadre. Ecco la situazione

SERIE A – Ultime quattro tappe della stagione in Italia. E la classifica di Serie A inizia a delinearsi proprio a quattro giornate dalla fine. I primi due verdetti principali sono arrivati nella stessa settimana a distanza di quattro giorni. L’Inter è Campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. E la Salernitana è retrocessa in Serie B per la terza volta da quando esiste. Nell’ultimo mese di Serie A terrà banco soprattutto la lotta per l’Europa ma anche quella per evitare la cadetteria. Due campionati nel campionato che vedono i rispettivi favoriti a ormai pochi punti dall’obiettivo. Un po’ come se il format della Serie A ora fosse quello dei Play-Off e dei Play-Out.

Serie A: bagarre per i posti in Champions League

DUE FAVORITE – Insieme all’Inter (89 punti) anche il Milan (70) può festeggiare in anticipo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che – potenzialmente – resta il principale obiettivo di altre sette squadre. Almeno sulla carta. In prima fila la Juventus (65), alla quale al momento mancano cinque punti per l’aritmetica certezza di tornare in Champions League. Segue il Bologna (63), a cui nella peggiore delle ipotesi ne potrebbero servire sette. La distanza dall’Europa che conta potrebbe ridursi in base ai risultati di chi insegue, visto che entrambe devono “solo” difendere il proprio piazzamento. Ed è già matematica la qualificazione ad almeno una competizione UEFA per la prossima stagione. L’obiettivo si chiama quota 70 punti.

Europa League: occasione extra per l’Italia

TESTA A TESTA – Alle spalle del Bologna si fa sempre più avvincente il testa a testa tra Roma (59) e Atalanta (57) che, forte di una partita da recuperare, può ancora attuare il sorpasso… in attesa del sogno Europa League, che potrebbe valere addirittura il sesto posto in Champions League per la Serie A! Per una delle due, considerando anche lo scontro diretto ancora in calendario, il filotto di vittorie potrebbe addirittura non bastare. Il quinto posto è l’obiettivo da non fallire, sebbene il clamoroso “paracadute” sesto posto è un’ipotesi che fa sognare la potenziale esclusa.

L’incubo beffa: Europa Conference League

ALTRA EUROPA – Il punto interrogativo generato dallo scontro totale tra Atalanta e Roma toglie interesse ma non speranze alle altre squadre teoricamente ancora in corsa per la Champions League. A partire dalla Lazio (55), che proverà a spingersi fino a quota 67 sperando di ottenere vantaggio dal calendario complicato e fitto di impegni sia dell’Atalanta sia della Roma. Infine, la Fiorentina (50 ma con una partita in meno, ndr) e il Napoli (50) attendono solo che la matematica faccia il suo corso, perché il sogno Champions League sta per sfumare e l’obiettivo diventa non fallire il piazzamento in Europa League. Altrettanto difficile ma per una delle due potrebbe diventare impossibile anche la qualificazione alla prossima Europa Conference League, che intanto la Fiorentina spera di vincere quest’anno… Matematicamente fuori dalla zona Champions League, e presto anche dalle altrequote UEFA, Torino (46), Monza (44) e Genoa (39 ma in attesa del Monday Night contro il Cagliari, ndr). La Serie A aspetta di conoscere le sue squadre per la nuova Champions League: Milano è già presente con Inter e Milan. Le altre?