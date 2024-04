San Siro ospiterà una finale di Champions League! Due opzioni

Una finale di Champions League tornerà a giocarsi a San Siro, lo ha annunciato il vice segretario UEFA Giorgio Marchetti durante “La Politica nel Pallone”. Due date tra le possibilità.

FINALE A MILANO – San Siro pur non essendo più uno stadio moderno, rappresenta per l’Europa e il mondo intero un’icona nella storia del calcio. Per questo motivo una finale della nuova Champions League tornerà a giocarsi proprio a Milano. In questo momento le opzioni sul piatto al momento sono due: 2026 o 2027. Lo ha detto il vice segretario della Uefa, l’italiano Giorgio Marchetti. Per l’impianto milanese si tratterebbe della quinta finale di Champions League/Coppa dei Campioni. La candidatura di San Siro risale al luglio del 2023, quando il Giuseppe Meazza e la Puskas Arena di Budapest si erano messe in lista.