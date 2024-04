Dumfries, intoppo sul rinnovo? L’Inter tiene vive due piste in Serie A

C’è anche Denzel Dumfries tra i giocatori a cui l’Inter vuole rinnovare il contratto, sempre se dal mercato non si presenta qualche proposta interessante. Se l’olandese dovesse essere ceduto, la dirigenza nerazzurra segue sempre due profili in Serie A.

PROPOSTA RINNOVO – Denzel Dumfries è tra i giocatori dell’Inter con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025. Dal canto suo, la dirigenza ha proposto al calciatore un rinnovo di contratto a cifre però più basse rispetto la richiesta del suo entourage, ossia il doppio rispetto l’ingaggio attuale (2,5 milioni). Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno proposto invece un rinnovo a circa quattro milioni. C’è ancora distanza tra le parti e non è da escludere, da parte dello stesso Dumfries, la richiesta di una possibile cessione. Le parti si riaggiorneranno, ma in ogni caso l’Inter non si farà trovare impreparata per quanto riguarda il sostituto.

In caso di cessione, due nomi in Serie A

NOMI IN LISTA – Rinnovo o richiesta di cessione, la dirigenza attende novità da parte dell’entourage di Denzel Dumfries e intanto sonda il terreno, in particolare in Serie A. Già da tempo la dirigenza nerazzurra ha segnato qualche nome sul proprio taccuino. Tra i primi nomi in lista c’è sicuramente quello di Michael Kayode, giovane terzino di proprietà della Fiorentina che piace tanto a Piero Ausilio. Un altro nome interessante è quello di Emil Holm, in prestito dallo Spezia all’Atalanta. Il club bergamasco ha un diritto di riscatto, che però non ha ancora deciso di esercitare. La dirigenza lo segue da tempo e se l’Atalanta dovesse decidere di non riscattarlo, l’Inter potrebbe farsi trovare pronta con il possibile addio di Dumfries.