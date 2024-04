Sportiello, che imbarazzo: «Inter ha vinto Scudetto, noi campionato ottimo»

Il secondo portiere del Milan, Marco Sportiello, oggi titolare con la Juventus ha parlato su Dazn poco dopo il match dell’anno rossonero e dell’Inter.

INCREDIBILE! – Non c’è fine al peggio dopo il derby perso dal Milan. Marco Sportiello giustifica in questo modo la stagione rossonera, che per il portiere non è così deludente. Colpa di Simone Inzaghi a quanto pare: «C’è delusione per l’uscita dall’Europa League e dalla Coppa Italia, ma il nostro campionato è stato ottimo. Inter? Ha vinto lo scudetto, altrimenti non ci sarebbe stato tutto questo casino. Stiamo concludendo questo campionato con la stessa media punti dell’anno dello scudetto»