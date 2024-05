Impallomeni: «Inter, nessun regalo al Sassuolo: ecco perché»

Non si placa l’ondata di critiche per l’Inter che, con lo scudetto già in tasca da due giornate dopo la storica vittoria per 1-2 nel derby contro il Milan, ha perso per 1-0 sul campo del Sassuolo. A TMW Radio ne parla anche l’ex calciatore Stefano Impallomeni, spezzando una lancia in favore dei nerazzurri.

POLEMICHE – Ovviamente quando c’è di mezzo l’Inter ogni scusa è buona per far scoppiare polemiche. Spesso sterili e inutili. Come quelle su una “corsa salvezza falsata” per la sconfitta contro il Sassuolo. Unica squadra, peraltro, a riuscire ad avere la meglio sui nerazzurri sia all’andata (1-2 a San Siro) sia al ritorno (1-0 al Mapei Stadium). In ogni caso, fortunatamente ci sono anche addetti ai lavori che non si lasciano in trascinare in queste cose, come per esempio il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, o l’ex calciatore Stefano Impallomeni.

Sassuolo-Inter, Impallomeni spegne le polemiche sui nerazzurri

NESSUN REGALO – In particolare l’ex calciatore ha parlato oggi a TMW Radio, dove è spesso presente come opinionista. E spegne subito ogni polemica sul risultato dei nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni sulla partita di sabato sera: «Ci sta essere scarichi dopo la vittoria dello scudetto. Credo che le motivazioni del Sassuolo abbiano fatto la differenza. Nel loro DNA hanno un calcio importante e non sono abituati a questa classifica. Un KO ci può stare, non credo che l’Inter abbia regalato la partita».

FINITA QUI? – Parole che speriamo che giungano alle orecchie dei tanti, troppi (anche interisti stessi) che pensano che una squadra scudettata, con una serie di partite impressionanti dallo scorso anno e reduce da una delle più belle feste scudetto della storia della Serie A, debba sempre essere perfetta e impeccabile. Un passo falso può succedere a tutti. E all’Inter quest’anno ne sono successi ben pochi, a differenza di chi si trova a oltre 20 punti di distanza in classifica.