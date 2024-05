Inter, Calamai severo: «Di solito pochi calcoli, ma con il Sassuolo…»

L’Inter di Inzaghi, proprio come all’andata, ha perso anche al ritorno con il Sassuolo che ha conquistato tre punti d’oro in ottica salvezza. La squadra Campione d’Italia non è scesa in campo con la solita ferocia, per ovvi motivi, ma Luca Calamai su TMW Radio non perdona

MENO FEROCE – L’Inter di Simone Inzaghi ha perso sia all’andata che al ritorno con il Sassuolo, in piena lotta salvezza. Il tecnico nerazzurro ha risparmiato più di un titolare e soprattutto a gara in corso non ha inserito i titolarissimi, mandando un messaggio chiaro. D’altronde, dopo i super festeggiamenti per la conquista del ventesimo scudetto, un atteggiamento meno feroce era da mettere in conto. Luca Calamai però non perdona.

Inter, con il Sassuolo un atteggiamento troppo arrendevole? Calamai non perdona

Il giornalista non ha apprezzato l’atteggiamento dell’Inter, troppo arrendevole con i neroverdi di Davide Ballardini: «L’Inter non mi è proprio piaciuta col Sassuolo. È chiaro che quando si vince lo Scudetto un po’ si molli, si stacchi con la testa, ma non mi è piaciuto il modo del KO. Ho sempre visto un’Inter che ha fatto pochi calcoli, che ha sempre giocato un certo tipo di calcio ma stavolta si prende un 5 per come ha perso».