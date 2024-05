Plastino: «Oaktree, tifosi dell’Inter siano felici per un motivo!»

Michele Plastino nel suo intervento a Radio Sportiva torna sul passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree, sottolineando come i tifosi dell’Inter debbano essere felici per un motivo ben preciso.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – Inizia a prendere forma la nuova Inter targata stelle e strisce, in seguito al passaggio di proprietà con Oaktree che ha preso possesso delle quote di maggioranza dopo l’inadempienza della famiglia Zhang al prestito elargito tre anni fa, con deadline il 20 maggio 2024. Inevitabile pensare a quelle che sono le vere intenzioni del fondo californiano, che deve già districarsi tra diversi temi caldi, fra cui anche l’importante questione del prolungamento di contratto per Lautaro Martinez.

Oaktree, cosa cambia per l’Inter? Il commento di Michele Plastino

SICUREZZA – Nel suo intervento a Radio Sportiva, della quale è peraltro direttore, il giornalista Michele Plastino non ha alcun dubbio sulla positività del passaggio dell’Inter nelle mani di Oaktree. Che, come sottolinea, ha anche maggiori disponibilità economiche rispetto alla precedente proprietà cinese. Sebbene questo non voglia dire, naturalmente, che sul mercato e sui contratti si andranno a spendere cifre faraoniche. L’obiettivo resta sempre lo stesso: risanamento dei conti e, soprattutto, sostenibilità.

BUONA NOTIZIA – Nonostante tutto, per Michele Plastino resta una notizia da accogliere positivamente. Specialmente per i tifosi dell’Inter che, secondo lui, possono addirittura sognare grandi cose per il prossimo futuro. O almeno, se Oaktree deciderà di voler dare grande peso al lato sportivo e provare a fare meglio rispetto alle ultime stagioni. Queste le sue parole a riguardo: «Psicologicamente mi sembra che i tifosi debbano essere contenti, perché la società l’ha presa chi ha dimostrato di avere grande disponibilità economica, ovvero chi aveva prestato i soldi. Penso che sia una bella cosa questo passaggio di proprietà. Oaktree prende l’Inter che ha vinto e sanno che ora devono spendere per fare meglio, con la mira che adesso diventa la Champions League».