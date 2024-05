Inter, Brambati smorza i toni: «Marotta-Ausilio garanzia». Poi svela uno scontro

L’Inter è passata da Zhang a Oaktree che ha tutte le intenzioni di proseguire con l’attuale management, Marotta e Ausilio in primis. Proprio di questo ha parlato Brambati su TMW Radio, svelando anche un retroscena legato al direttore sportivo interista. Poi un commento sul rinnovo di Lautaro Martinez

NESSUNO STUPORE – L’Inter ha salutato Steven Zhang accogliendo la nuova proprietà targata Oaktree. Massimo Brambati non è rimasto per nulla stupito: «Non mi ha stupito, anzi, ha avvalorato quello che dico da anni, che la coppia Marotta-Ausilio è stata straordinaria. Perché lavorare con una proprietà del genere, far quadrare i conti e ottenere risultati è stata incredibile».

SCONTRO – Poi svela un retroscena legato al direttore sportivo dell’Inter: «La crescita di Ausilio? L’ho pizzicato in tv, ma poi abbiamo avuto un chiarimento personale, visto che ho un rapporto da anni con lui. Lui aveva fatto un’intervista dove diceva che qualche allenatore avrebbe detto che Dimarco non si poteva neanche spogliare nello spogliatoio dell’Inter e io sono andato in difesa di Conte, ma lui poi mi ha spiegato che si riferiva ad altri. E gli rinnovo i complimenti non solo per lo Scudetto ma per tutto questo percorso».

Inter, Brambati si augura che Oaktree non cambi nulla all’interno della dirigenza. Poi dice la sua sul rinnovo di Lautaro Martinez

SPERANZA – L’Inter può contare su una dirigenza competente e affiatata. Brambati si augura che Oaktree lo capisca: «Zhang non viene da tanti mesi in Italia, fare calcio con una proprietà assente è quasi impossibile e loro hanno dimostrato di poterlo fare e anche con successo. Mi auguro che Oaktree apra gli occhi e se ne renda conto. Di solito si portano persone di fiducia ma spero che riponga ancora fiducia in Ausilio, Marotta ed Antonello. Loro sono una garanzia e hanno creato un gap col loro lavoro con le altre squadre, già ai tempi di Conte».

COMPLICAZIONI? – Brambati chiude con una considerazione sul rinnovo più importante in casa Inter, ovvero quello di capitan Lautaro Martinez: «Non sappiamo cosa vogliono fare gli americani, quindi qualche problema lo può creare. Non so quanto ha chiesto, ma se sono 12 mln diventa qualcosa d’importante e complicato. Per me a 7-8 mln non rinnova, ma 12 sono un problema».