Inzaghi: «Premio di tutta l’Inter». Poi fa intuire il prossimo (ambizioso) obiettivo

Inzaghi è stato protagonista al Premio Bulgarelli dove ovviamente non ha mai dimenticato di condividere soddisfazioni e meriti con società, staff e calciatori. L’allenatore dell’Inter, fresco Campione d’Italia, sottolinea il percorso della sua squadra con un occhio di riguardo per un obiettivo sfumato: di seguito le parole rilasciate a Sky Sport

CONDIVISIONE PRIMA DI TUTTO – Simone Inzaghi ha vinto il Premio Bulgarelli ma, come nel suo solito stile, condivide soddisfazioni e meriti con tutto lo staff, la società, i calciatori e anche i tifosi: «Fa piacere ricevere questo premio che è giusto condividerlo con tutti il mondo Inter: penso ai calciatori, la società e i tifosi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono qui in rappresentanza di tutta la famiglia Inter». In seguito, l’allenatore fresco Campione d’Italia ripercorre il percorso finora fatto in Champions League, fissando un obiettivo pur senza dirlo platealmente.

Inzaghi rassicura sugli intenti della società e fissa il prossimo obiettivo, pur senza dirlo platealmente

Inzaghi si gode alla grande il momento della sua Inter, con un occhio già rivolto al futuro. Il tecnico piacentino, infatti, ha assicurato come la società non intenda fermarsi, tanto da essersi già messa la lavoro da tempo per migliorare la squadra. Poi un pensiero al percorso finora fatto in Champions League, con un rammarico che potrebbe tramutarsi in prossimo obiettivo: «Ci sarà una nuova formula che sarà emozionante per tutti, abbiamo fatto un grande percorso l’anno scorso mentre quest’anno ci siamo fermati agli ottavi in un doppio confronto con l’Atletico Madrid. Ci rimane il grandissimo orgoglio della finale raggiunta con un pizzico di amaro in bocca perché l’avevamo fatta molto bene».