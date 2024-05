Inzaghi assicura: «La società Inter si sta muovendo per migliorare ancora!»

Simone Inzaghi esprime ancora tutto il suo orgoglio nei confronti del team Inter col quale ha conquistato la seconda stella. Poi parla anche del futuro della rosa.

I SUOI RAGAZZI – Si sta svolgendo in queste ore l’evento “Premio Bulgarelli”, al quale partecipa anche Simone Inzaghi. L’uomo al comando della panchina dell’Inter, incoronato miglior allenatore italiano, si è espresso sugli uomini nei quali ha riposto fiducia. Queste le parole di Inzaghi, raccolte da SportMediaset: «Questo scudetto è quello della gioia. Ho dei ragazzi a cui in campo piace giocare a calcio». Non solo scudetto, il focus dell’allenatore nerazzurro si è spostato anche su un tema già caldo come il calciomercato, nonostante manchino ancora molte settimane all’apertura della finestra estiva.

Inzaghi rassicura e assicura una cosa sul futuo dell’Inter

PROSSIME MOSSE – Poi Simone Inzaghi si è pronunciato anche sul futuro della sua Inter: «La società si sta già muovendo per far sì che le cose possano ancora migliorare». D’altronde, l’allenatore nerazzurro proprio nel post partita di Sassuolo-Inter aveva già avanzato qualche richiesta in vista del mercato estivo e dell’impegnativa stagione che i nerazzurri dovranno affrontare il prossimo anno. Come Inzaghi, anche Giuseppe Marotta, dopo i festeggiamenti dello scudetto, si era sbilanciato in merito.