Marotta: «Inter, mai visto niente del genere! Lukaku? È stata fortuna!»

Giuseppe Marotta è intervenuto direttamente da Piazza Duomo durante i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter. Le parole dell’AD nerazzurro in collegamento con Pressing.

EMOZIONI – Giuseppe Marotta descrive le proprie sensazioni al culmine della festa scudetto dell’Inter: «Stasera è stata una serata splendida, a coronamento di un traguardo molto importante e storico per il club e gratificante per tutti noi dell’Inter. Si tratta di una pagina diversa da tante altre. Ogni vittoria rappresenta qualcosa di diverso. L’importante è vincere e vincere è molto bello. Non avevo mai vissuto una rappresentazione del genere, come intensità, come presenza di tifosi. Sicuramente è qualcosa di straordinario».

POLITICA – Giuseppe Marotta continua, soffermandosi sulle intenzioni dell’Inter sul mercato: «Cosa intendo con mercato creativo? Sinonimo di dare fiducia ai miei collaboratori, Ausilio e Baccin, che sono stati bravi in questi anni e lo saranno ancora nel scandagliare quelle che sono le opportunità per noi e proporre alla società giocatori importanti. Poi prenderemo assieme delle decisioni, lo abbiam fatto con molto coraggio in questi anni. Abbiamo anche accettato che giocatori importanti scegliessero altre destinazioni ma li abbiamo sostituiti sempre degnamente. Quindi questa è un po’ la nostra politica che risponde all’obiettivo di sostenibilità che ormai vede coinvolte tutte le squadre d’Italia. E sottolineo come i giocatori che abbiamo messo a disposizione di mister Inzaghi quest’anno erano dodici, sono stati bene amalgamati e un grande ruolo lo ha recitato sicuramente lui».

Inter, dalla sfortuna alla… fortuna!

FORTUNA – Giuseppe Marotta: «L’Inter ha vinto lo scudetto a luglio col clamoroso addio di Lukaku? C’è una componente nella vita che magari non si considera molto, che è quella della fortuna. Devo dire che in questa circostanza probabilmente siamo stati fortunati. Non nascondo che rappresentava un nostro obiettivo, ma poi le cose sono andate in un modo diverso e quindi abbiamo poi allestito un settore offensivo diverso da quello che era il nostro progetto inziale. Però sapevamo quello che era il valore di Thuram, la conferma del valore di Lautaro Martinez. Abbiamo portato a casa una garanzia che era Sanchez e Arnautovic è stata un’operazione che trovava riscontro sia nella logica economica che in quella tecnica. Però alla fine siamo ancora l’attacco più prolifico, a dimostrazione che il gioco d’insieme ha premiato. Oggi Calhanoglu ha fatto due gol, da noi hanno segnato quasi tutti i giocatori».

INSIEME – Giuseppe Marotta continua sul futuro dell’allenatore dell’Inter: «Quanto durerà il contratto di Inzaghi? Sicuramente l’intenzione nostra è allungarlo perché riteniamo tutti che il ciclo Inzaghi sia ancora nella sua pienezza, che possa trovare continuità nel futuro perché da quando è arrivato è cresciuto molto, ha dimostrato di essere un allenatore vincente. Ma soprattutto è entrato in simbiosi con la società e con tutti noi dirigenti. Questo è il nostro modello che ha portato risultati e vogliamo consolidarlo».

PROSSIMO OBIETTIVO – Giuseppe Marotta termina: «Come si fa a trovare un nuovo obiettivo? Da questo momento bisognerebbe trovare un nuovo numero che è il 21, quello del prossimo scudetto dell’Inter. Quindi lavorare su questo per poi puntare ad altri obiettivi che sono importanti, la Champions League, la Coppa Italia, ma soprattutto il Mondiale per Club. Quindi di obiettivi ce ne sono tanti, ma io sono sempre invogliato a mettere come primo obiettivo lo scudetto. Perché per me vincere in Italia è molto difficile e rappresenta l’obiettivo molto importante per tutti».