Frattesi: «Minutaggio non un problema. Podio più scatenati? Loro!»

Frattesi ha parlato della sua stagione all’Inter. Il centrocampista decisivo in varie occasioni, ora festeggia e poi rivela i più scatenati della festa.

MAI PROBLEMA − A Sport Mediaset, Davide Frattesi sulla festa dell’Inter: «E’ stato veramente bellissimo, non me l’aspettavo. C’era un delirio di gente, ci spingono per l’anno prossimo. Non è mai stato un problema il minutaggio, io rispondo sempre presente quando vengo chiamato in causa. Podio dei più scatenati? A Bare e Dimarco è andato via un polmone, ma ce la siamo giocata. Arnautovic pure».