Cecchi: «Metà Serie A l’anno prossimo in Europa. Un rischio»

Stefano Cecchi avverte in collegamento su Radio Sportiva su un rischio che il prossimo anno potrebbe correre la Serie A. Tante squadre italiane in Europa, tra cui l’Inter in Champions League.

PERICOLO – L’Inter è in Champions League, ma potrebbe essere accompagnata da altre 4 o 5 squadre in Italia. Dalla finale di Europa League dipende il numero delle società che parteciperanno in Europa la prossima stagione. Stefano Cecchi avverte su un pericolo: «I soldi non sono tutto nel calcio, c’è l’esempio di Atalanta e Bologna, che hanno pescato giocatori per competenza e non per potenza economica. Hanno fatto due cose che visto il divario economico che c’è tra loro e le grandi è qualcosa veramente di epico. Metà della Serie A sarà impegnata nelle coppe il prossimo anno e c’è il rischio che questo possa svalutare il campionato. Stiamo svalutando qualcosa di straordinario che erano le coppe europee, snaturando quella che è la base di tutto: ovvero il campionato nazionale»