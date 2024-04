Darmian: «Inter, non è mai abbastanza! Daremo ancora battaglia»

Matteo Darmian descrive i propri sentimenti dopo il pomeriggio di festa insieme ai suoi compagni dell’Inter per celebrare la seconda stella. Le parole su Sky Sport 24.

INCREDIBILE – Matteo Darmian intervenuto in collegamento da Piazza Duomo dichiara: «Sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni, di tutti quelli che hanno fatto parte di questo cammino incredibile. Perché ognuno con le proprie qualità, soprattutto umano, hanno reso possibile tutto questo, la festa incredibile. Questo è un momento bellissimo. Quello di sapermi rendere utile in più ruoli è una mia caratteristica, però io cerco di mettermi a disposizione sempre della squadra e del mister. Cerco di allenarmi nel miglior modo possibile e poi di portare quello che faccio e facciamo durante la settimana in campo».

CONFRONTO – Matteo Darmian, poi, mette a paragone gli ultimi due allenatori dell’Inter: «Conte e Inzaghi sono due allenatori che per la mia carriera sono stati e sono importantissimi. Conte io avevo già avuto modo di conoscerlo in Nazionale e il fatto di arrivare all’Inter e di integrarmi è stato tutto più facile. Lui e tutti i miei compagni che c’erano in quella stagione hanno reso tutto fantastico perché abbiamo subito vinto lo scudetto ed è stato qualcosa di incredibile. Poi mister Inzaghi è come lo si vede, una persona molto pacata che ti dà tranquillità nei momenti giusti. Con le sue idee è riuscito a far crescere ancora tanto questa squadra, non solo me. Credo che c’è sempre spazio per migliorarsi, anche se sono un po’ vecchietto. Cerco sempre di fare il massimo e aiutare la squadra».

Darmian, tra i segreti dell’Inter e quelli personali

SEGRETO – Matteo Darmian continua: «Se penso di trovare Conte da avversario? Non lo so, quelle non sono decisioni che spettano a me. Quello che cercheremo di fare noi è migliorare ancora, dare battaglia sempre per poter continuare a vivere queste emozioni perché onestamente non è mai abbastanza. Cercheremo di concludere al meglio le quattro partite che rimangono e poi iniziare bene l’anno prossimo. Chi è il “Thunder” della squadra? Un po’ tutti perché credo che il segreto dell’Inter sia stato il gruppo. Quest’anno si è instaurato qualcosa di speciale, fin dal primo momento. Quando scendevamo in campo si vedeva che ci divertivamo e stavamo bene insieme. Poi questo ha reso tutto più facile».

PASSIONE MUSICALE – Poi Darmian conclude con una piccola curiosità extra calcistica: «ACDC il mio gruppo preferito? È una cosa che viene un po’ da lontano perché ero a Padova e con alcuni miei compagni eravamo andati a vedere al cinema Iron Man, della quale era colonna sonora del film. Poi casualmente qualche settimana dopo erano in concerto a Udine e abbiamo avuto la possibilità di andare. È stato il mio primo concerto e penso il più bello, mi sono rimassi impressi gli ACDC quindi mi sono appassionato».