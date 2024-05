Tudor su Provedel: «Inter? Vedremo». Poi annuncio su Luis Alberto

Tudor ha battuto l’Empoli e con questi tre punti è matematicamente in Europa, con il sogno Champions League complicato ma ancora possibile. Il tecnico della Lazio, che non perde occasione per sottolineare i suoi meriti, dà due informazioni in vista della sfida con l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

RIENTRO POSSIBILE – Igor Tudor sta facendo un ottimo lavoro da quando è arrivato alla Lazio per sostituire il dimissionario Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste, dopo aver battuto l’Empoli, inizierà gradualmente a pensare al prossimo impegno a San Siro con l’Inter, in programma domenica 19 maggio, giorno in cui i Campioni d’Italia alzeranno al cielo la coppa scudetto. Proprio in vista dei nerazzurri potrebbe rivedersi il portiere titolare: «Provedel? Non ho detto che dovrebbe tornare con l’Inter, ho detto che sta tornando al 100%. Ora vedremo in queste due gare che mancano. Oggi Mandas è stato strepitoso in alcuni interventi».

Tudor chiarisce anche la situazione legata a Luis Alberto che ha sollevato l’ennesimo caso

Tudor chiarisce anche la situazione legata a Luis Alberto, non convocato per un motivo ben preciso. Lo spagnolo ci sarà a San Siro contro l’Inter? Il tecnico ed ex calciatore croato non ha alcun dubbio: «Luis Alberto rientra con la squadra martedì e prepariamo l’Inter nel miglior modo possibile». Polemiche chiuse.