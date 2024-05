Di Francesco polemico: «Non giusto giocare sapendo già risultati»

Eusebio Di Francesco è particolarmente polemico nel post-partita di Frosinone-Inter. Su Rai Radio 1 tutto tranne che parlare del 5-0 subito al Benito Stirpe.

POLEMICA – Mancano appena due giornate ormai alla fine del campionato e si stanno decidendo le sorti della stagione in chiave salvezza. Il Frosinone è coinvolto e ha perso contro l’Inter l’occasione di fare punti contro una squadra senza più obiettivi da raggiungere. Il 5-0 è costato molto ai ciociari, Eusebio Di Francesco comunque trova spazio per le solite polemiche: «Non è corretto giocare partite in cui uno già sa il risultato di altre. Nel finale non è veramente corretto. Non è giusto, bisogna togliere ogni dubbio a qualsiasi squadra. Vale per noi come vale per altre». L’allenatore fa riferimento al fatto che le squadre coinvolte in zona retrocessione dovrebbero, secondo lui, giocare allo stesso orario.