Inzaghi: «Inter, terrei tutti. Rosa da allungare! Valutazioni con la società»

Il Sassuolo riesce a fermare per la seconda volta in stagione l’Inter. Al termina della sfida al Mapei Stadium ne parla Simone Inzaghi su Sky Sport 24.

ANALISI – Dopo Sassuolo-Inter Simone Inzaghi dichiara: «Siamo partiti lenti, non abbiamo approcciato bene. Poi dopo il loro gol abbiamo fatto meglio e mosso più velocemente. Avremmo meritato il pari nel primo tempo, nel secondo nonostante abbiamo provato a cambiare assetto abbiamo fatto poco. Gli ultimi venti minuti bene ma dovevamo fare di più. Ci dispiace per i nostri tifosi che erano qui. E ci dispiace anche perché era da 42 partite che facevamo gol. Tenevamo anche a questo obiettivo ma abbiamo trovato un Sassuolo che è stato bravo ad andare in vantaggio, hanno lottato e bisogna fare i meriti anche a loro».

MERITATO – Simone Inzaghi continua sul match perso contro il Sassuolo e lo scudetto dell’Inter: «Mi dispiace per la sconfitta però bisogna dare anche merito al Sassuolo che ha fatto una partita di grosso impegno e sacrifico. Questo penso sia lo scudetto della gioia. Abbiamo festeggiato tanto tra di noi, soprattutto con la nostra gente. È uno scudetto meritato che ci ripaga di questo percorso iniziato tre anni fa. Ci siamo tolti questa grande soddisfazione con merito, perché penso che l’Inter abbia meritato di vincere questo scudetto che aspettavamo. Sapevamo il significato della seconda stella e quindi è giusto che ce lo stiamo godendo. Ma abbiamo ancora quattro partite, stasera abbiamo perso. E stasera non c’era la stessa euforia degli ultimi sette giorni perché non siamo abituati a perdere e dev’essere sempre così perché la sconfitta fa male e ci dispiace aver perso stasera».

MONDIALE – Inzaghi sulla prossima stagione dell’Inter: «Mondiale per Club? Sarà una cosa nuova come lo scorso anno i due mesi di pausa col Mondiale. La stagione sarà più lunga, con ulteriori partite alla fine del campionato. Sicuramente dovremo allungare la rosa e ho già letto che in Europa si potranno allungare le liste. Anche la Juventus farà il Mondiale del Club con noi. Sarà una cosa nuova per tutti ma con lo staff stiamo già lavorando perché dovremo farci trovare pronti».

Inzaghi e le prime indicazioni sull’Inter del futuro

OBIETTIVI – Inzaghi sui possibili colpi di mercato dichiara: «Mi aspetto un rinforzo in difesa? Chiaramente ne stiamo parlando con la società. Due acquisti mirati e importanti sono già stati fatti. Vanno dati i meriti alla società che nonostante ci stessimo giocando uno scudetto era già a lavoro. Chiaramente bisognerà allungare la rosa. Vedremo anche il mercato, che spesso è imprevedibile. A volte si parte con degli obiettivi, chiaramente Marotta, Ausilio e Baccin stiamo già vedendo altri giocatori. Sicuramente dovremo cercare di rinforzarci. Sarà una stagione lunga, speriamo che ci saranno il meno possibile infortuni. Quest’anno abbiamo lavorato bene e speriamo che sarà lo stesso il prossimo anno, dove sicuramente ne avremo anche meno. Avremo tanti giocatori in giro e dovremo cercare di dare anche il giusto riposo ai nostri giocatori. Poi si ripartirà perché tra l’altro il campionato comincerà prima».

VALUTAZIONI – Sul mercato dell’Inter Inzaghi continua: «Una valutazione su Arnautovic e Sanchez? Io l’ho già fatta. ho detto alla mia società che vorrei ripartire con tutti loro senza uno in meno. Arnautovic e Sanchez per me sono stati molto molto importanti. Hanno giocato meno ma quando ho avuto bisogno si son fatti trovare pronti. Per non parlare degli altri. Tutti quanti hanno dato un qualcosa a questo gruppo. La società sa qual è il mio pensiero. Io non vorrei rinunciare a nessuno di loro. Poi capisco, sono da tanti anni nel mondo del calcio, che a volte ci sono delle esigenze però di questi ragazzi vorrei averli tutti con me quando ripartiremo perché sono stati tutti importantissimi».