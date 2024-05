Gudmundsson si paragona a Mkhitaryan. E sul mercato l’Inter rischia

L’Inter guarda con attenzione al futuro di Albert Gudmundsson: i nerazzurri hanno da sempre il nome dell’islandese in cima alla lista. Sul talento del Genoa però ci sono tantissimi club.

LAVORO – Nonostante in casa Inter continui a tenere banco la situazione societaria con Oaktree che sta iniziando ad entrare nel mondo nerazzurro, si continua a seguire con attenzione il mercato estivo. Nelle prossime settimane, con i giocatori in vacanza o impegnati con le rispettive Nazionali, Beppe Marotta e Piero Ausilio continueranno a seguire con attenzione le prossime mosse della sessione estiva di calciomercato. Con alcuni arrivi ormai prossimi all’ufficialità come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l’Inter resta vigili sul lato Albert Gudmundsson che oggi si è paragonato a Mkhitaryan.

ATTENZIONE – Sull’attaccante islandese però, non ci sono solo Inter e Napoli che da tempo hanno messo il suo nome cerchiato in rosso. Sul talento del Genoa c’è da tempo il nome della Juventus che vuole mettere Gudmundsson al fianco di Dusan Vlahovic e provare la scalata verso un nuovo scudetto. Il rischio più grosso però, potrebbe arrivare dalla Premier League con gli inglesi che potrebbero accontentare le richieste esose dei liguri. Il Tottenham ha da tempo preso informazioni con il Grifone e potrebbe affondare il colpo in caso le italiane non riuscissero ad avvicinarsi ai 30/35 milioni di euro che chiede il Genoa.