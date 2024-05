Gudmundsson-Inter, che corsa! Entra in scena un’altra big italiana

Si allarga la corsa a Gudmundsson del Genoa. Oltre l’Inter e la Juventus, entra in scena un’altra squadra italiana importante. Concorrenza agguerrita.

CONCORRENZA AGGUERRITA − L’Inter ha come obiettivo della prossima stagione il centravanti del Genoa Albert Gudmundsson. Ma la concorrenza in Italia e all’estero è molto agguerrita, come riferisce Matteo Moretto di Relevo, sul giocatore islandese si è inserita anche un’altra squadra italiano: il Napoli. Questo il punto del giornalista sul suo account Twitter: «Il Napoli si aggiunge alla corsa per Albert Gudmundsson. L’islandese piace molto al prossimo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che sta valutando di formulare un’offerta al Genoa. La Juventus ha già avuto contatti diretti con il club rossoblù nelle scorse settimane. L’Inter [come la Premier] è attenta alla situazione ma ad oggi non si è mossa concretamente».

MERCATO DEFINITO − Come già sostenuto sia dalla dirigenza, che da Simone Inzaghi, la Beneamata in estate puntellerà il suo organico per rafforzarlo e migliorarlo. Dopo aver vinto lo scudetto, l’obiettivo sarà quello di difenderlo anche la prossima stagione, dove l’Inter avrà anche altri quattro importantissimi e prestigiosi impegni: Champions League, Mondiale per Club, Coppa Italia e Supercoppa italiana. La strategia per il mercato è comunque già chiara e definita, senza dimenticare già due acquisti centrati, come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.