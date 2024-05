LionRock-Inter, verifiche effettuate! Quello che risulta è chiaro − Sky

Tiene banco la questione LionRock e le quote relative al pacchetto azionario dell’Inter. Verifiche effettuate in merito alla situazione.

NESSUNA MODIFICA − Da Sky Sport 24, arrivano importanti aggiornamenti in merito alla questione LionRock: «Dalle verifiche incrociate ci risulta che fino alle operazioni effettuate in merito al cambio di proprietà da Suning a Oaktree, LionRock detenesse il 31,05% delle quote. E quindi, nel momento del passaggio, Oaktree ha acquisto interamente il 99,06% del club, compresa la quota di LionRock. Ciò risulta alle istituzioni del nostro calcio, Figc, all’Inter e alla stessa proprietà americana. Il capitale sociale non è mai stato modificato prima del cambio di proprietà». Dunque, nessuna preoccupazione in casa nerazzurra. Si continua a lavorare con tranquillità e serenità per il bene del club.

Oltre LionRock: Oaktree-Inter, incontro in atto con l’area sportiva

MEETING IN CORSO − Intanto è partito l’incontro tra la nuova proprietà americana e l’area sportiva dell’Inter. Simone Inzaghi è arrivato insieme a Piero Ausilio e al vicedirettore sportivo Dario Baccin. E’ un incontro conoscitivo per cui verranno anche imbastite le prime linee guida in merito al mercato futuro del club campione d’Italia. Ovviamente, lo stesso tecnico ribadirà la sua voglia e intenzione di rendere l’Inter sempre più grande per dare l’assalto all’Europa la prossima stagione.