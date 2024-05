Lautaro Martinez bene ma non benissimo: 129 Inter ma scalata frenata

Lautaro Martinez è uno dei grandi protagonisti dell’Inter scudettata, il principale in zona gol. Eppure i dati finali lasciano un po’ l’amaro in bocca per alcune situazioni che si sarebbero potute sviluppare meglio. Ecco le nuove classifiche marcatori nerazzurre a stagione conclusa

MILANO – La prima stagione da capitano dell’Inter si chiude con 27 gol per Lautaro Martinez, capocannoniere nerazzurro e non solo. L’attaccante argentino, grazie alle 24 reti segnate in Serie A, vince sia lo Scudetto sia la classifica marcatori del campionato italiano. Per questo il classe ’97 di Bahia Blanca è automaticamente il capocannoniere stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi nuovamente scudettata. Numeri importanti ma paradossalmente inferiori alle aspettative di metà stagione. L’impressione era che Lautaro Martinez sarebbe arrivato tranquillamente a quota 30 per la prima volta nella sua carriera. Invece si è fermato appena prima di bissare il numero di reti della passata stagione (28, ndr). Complice la flessione da marzo in poi. Una flessione nettissima.

Inter, il paradosso del capocannoniere: tanti gol ma nemmeno troppi

CLASSIFICA – La continuità non è il forte di Lautaro Martinez, che spalma così le sue 27 reti: agosto (3), settembre (7), ottobre (2), novembre (3), dicembre (2), gennaio (5), febbraio (4) e maggio (1). Nessun gol tra marzo e aprile. Quando l’Inter esce anche dalla Champions League e si cuce lo Scudetto tricolore sul petto. Del resto, il numero 10 argentino va in rete principalmente in Italia. Anzi, in Serie A (24), visto che l’uscita immediata dalla Coppa Italia a dicembre è figlia anche dell’ennesimo rigore sbagliato. Il primo di due in stagione. Solo 2 gol in Europa. E 1 in Supercoppa Italiana, per l’occasione in Arabia Saudita. L’ottima stagione di Lautaro Martinez viene “macchiata” da un paio di passaggi a vuoto. E sono proprio questi a rovinare la scalata alla classifica marcatori storica dell’Inter. Il 26enne argentino supera il connazionale Mauro Icardi, affianca Christian Vieri in Italia ma non riesce a sopvravanzare Romelu Lukaku in Europa. Ripartirà dal n.129 nella prossima stagione… rinnovo permettendo? Di seguito tutti i dettagli.

Lautaro Martinez nelle classifiche generiche

Classifica marcatori Inter All-Time in tutte le competizioni

1. Giuseppe MEAZZA – 284 gol (+155)

2. Alessandro ALTOBELLI – 209 gol (+80)

3. Roberto BONINSEGNA – 173 gol (+44)

4. Sandro MAZZOLA – 162 gol (+33)

5. Luigi CEVENINI (III) – 158 gol (+29)

6. Benito LORENZI – 143 gol (+14)

7. Istvan NYERS – 133 gol (+4)

8. LAUTARO MARTINEZ – 129 GOL

9. Mauro ICARDI – 124 gol (-5)

10. Christian VIERI – 123 gol (-6)

Classifica marcatori stranieri Inter in tutte le competizioni

1. Istvan NYERS – 133 gol (+4)

2. LAUTARO MARTINEZ – 129 GOL

3. Mauro ICARDI – 124 gol (-5)

Lautaro Martinez nelle competizioni specifiche

Classifica marcatori Inter ma solo in Serie A

1. Giuseppe MEAZZA – 198 gol (+95)

2. Benito LORENZI – 138 gol (+35)

3. Istvan NYERS – 133 gol (+30)

4. Alessandro ALTOBELLI – 128 gol (+25)

5. Sandro MAZZOLA – 116 gol (+14)

6. Roberto BONINSEGNA – 113 gol (+10)

7. Mauro ICARDI – 111 gol (+8)

8. Christian VIERI e LAUTARO MARTINEZ – 103 GOL

10. Attilio DEMARIA – 76 gol (-27)

Classifica marcatori Inter ma solo in competizioni UEFA

1. Alessandro ALTOBELLI – 35 gol (+20)

2. ADRIANO – 18 gol (+3)

3. Sandro MAZZOLA e Romelu LUKAKU – 16 gol (+1)

5. LAUTARO MARTINEZ – 15 GOL