Arnautovic cambia posizione: ecco la classifica marcatori Inter definitiva

La classifica marcatori dell’Inter campione d’Italia 2023/24 si completa grazie alla doppietta di Arnautovic, che all’ultima occasione utile riesce a prendersi una posizione di tutto rispetto. A seguire la situazione dettagliata, che diventa curiosa ma dal gradino più basso del podio in poi

MILANO – La doppietta di Marko Arnautovic a Verona è importante più per l’attaccante austriaco che per la squadra nerazzurra, già campione d’Italia da oltre un mese. In questo modo Arnautovic riesce a posizionarsi meglio nella classifica marcatori stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi, che può vantare diciotto nerazzurri e due “esterni”. Alla fine il conteggio delle reti dice 104 tra Serie A (89), Champions League (10), Supercoppa Italiana (4) e Coppa Italia (1). Di questi, 102 portano la firma diretta della squadra di Inzaghi. A cui si aggiungono i 2 autogol a favore. Di particolare importanza il gol di Denzel Dumfries, che è il numero 100 davvero nerazzurro (autoreti escluse, ndr) della stagione. Ma chi ha vinto la sfida interna in casa Inter?

BOMBER – In realtà non c’è mai stata competizione. E i dati lo spiegano bene. Mai in dubbio il capocannoniere Lautaro Martinez, autore di 27 reti. Quasi il 26% del totale della squadra. Praticamente il capitano dell’Inter, autore di un quarto delle reti nerazzurre, risulta essere vincitore già da Inter-Udinese (9 dicembre 2023, ndr). Il podio si completa con un pari merito ma (molto) diverso solo per il numero di rigori. Fuori dal podio a sorpresa “guida” Davide Frattesi, seguito proprio da Arnautovic, che riesce a superare Federico Dimarco a Verona ed entra last minute nella Top-5 nerazzurra. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo l’ultima bella doppietta di Arnautovic in Hellas Verona-Inter (2-2) di Serie A.

.

Classifica marcatori Inter 2023/24 definitiva: Arnautovic nella Top-5

1. LAUTARO MARTINEZ – 27 Gol (3*)

2. Marcus THURAM – 15 Gol

2. Hakan CALHANOGLU – 15 Gol (12*)

4. Davide FRATTESI – 8 Gol

5. Marko ARNAUTOVIC – 7 Gol

6. Federico DIMARCO – 6 Gol

7. Denzel DUMFRIES – 4 Gol

7. Alexis SANCHEZ – 4 Gol (2*)

9. Francesco ACERBI – 3 Gol

10. Henrikh MKHITARYAN – 2 Gol

10. Nicolò BARELLA – 2 Gol

10. Yann BISSECK – 2 Gol

10. Matteo DARMIAN – 2 Gol

14. CARLOS AUGUSTO – 1 Gol

14. Alessandro BASTONI – 1 Gol

14. Stefan DE VRIJ – 1 Gol

14. Kristjan ASLLANI – 1 Gol

14. Tajon BUCHANAN – 1 Gol

14. Federico GATTI (Juventus) – 1 (Auto)Gol

14. ANGELINO (Roma) – 1 (Auto)Gol

* Gol segnati su rigore