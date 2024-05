Arnautovic: «Via dall’Inter? Nessuno me l’ha detto! Ecco cosa so»

Arnautovic ha chiuso la stagione con una doppietta in Verona-Inter e adesso è atteso dagli Europei con l’Austria. Al rientro in patria, ha rilasciato un’intervista al canale ORF dove si è soffermato anche sulle voci di mercato uscite nelle ultime settimane.

IN USCITA? – Si è detto che Marko Arnautovic possa andare via dall’Inter nel mercato ormai pronto a partire. Ma l’attaccante austriaco, reduce dalla doppietta col Verona nel 2-2 di domenica, ha un’altra versione: «I giornalisti parlano molto, soprattutto in Italia, ma io sono tranquillo. Ho ancora un anno di contratto con l’Inter e sono del tutto soddisfatto, anche perché siamo diventati campioni. Andare via? Nessuno mi ha detto niente, nemmeno a mio fratello (il suo agente Danijel Arnautovic, ndr). Mi sto preparando per gli Europei, poi vado in vacanza, quindi attendo il prossimo anno all’Inter».

Arnautovic pensa all’Inter e agli Europei

ALTERNATIVA – Arnautovic commenta il fatto di non aver giocato titolare: «Non sono abituato, è stato difficile. Ho sempre giocato dall’inizio, ma di certo sapevo che all’Inter sarebbe stato più difficile. Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno avuto una stagione eccezionale e sono orgoglioso anche per loro. I due infortuni avuti nell’ultimo anno mi hanno amareggiato, ma adesso penso di essere tornato al 100%. Con l’Austria non vengo certo per andare in panchina, poi sarà il commissario tecnico a decidere. Possiamo fare grandi cose, l’attesa per gli Europei è alta e sappiamo di avere una squadra forte seppur in un girone difficile. Siamo molto motivati, il nostro staff ci sta preparando al meglio».