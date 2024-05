Inzaghi vede Oaktree: a breve l’incontro! Tanti gli scenari

Nei prossimi minuti è previsto l’arrivo di Inzaghi in sede all’Inter, per incontrare i manager di Oaktree. In collegamento con Sky Sport, la giornalista Vallini anticipa i temi del summit con l’allenatore.

PRIMO INCONTRO – A minuti, Simone Inzaghi conoscerà i vertici di Oaktree nella sede dell’Inter. In collegamento dall’esterno per Sky Sport 24, Silvia Vallini aggiorna: «Sono innumerevoli gli aspetti da affrontare da parte della nuova proprietà. Ecco perché oggi sarà una giornata significativa e molto intensa, solo la prima di tante. Oggi si definiranno le prime linee guida, già comunicate ufficialmente da Oaktree. Ossia: garantire stabilità finanziaria al club ma senza sacrificare i risultati sportivi. Anche perché sono due binari paralleli: uno dipende dall’altro. Non si vuole togliere valore alla società, così come ai giocatori. Questo è un giorno significativo, perché non si incontreranno solo Inzaghi con Katherine Ralph e Alejandro Cano ma anche la parte sportiva, dal vicepresidente Javier Zanetti passando per Piero Ausilio, Dario Baccin. Con Inzaghi non è prevista oggi la firma sul rinnovo, ma ci sarà un primo incontro ravvicinato con l’allenatore».

Inzaghi vede Oaktree: i temi per il futuro dell’Inter

LE QUESTIONI – Vallini segnala quanto Inzaghi vorrà da Oaktree per il mercato dell’Inter: «Prosegue la lunga trattativa per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Ieri Giuseppe Marotta ha detto di essere molto fiducioso per una chiusura positiva della trattativa con il capitano, con la firma attesa prima della ripresa degli allenamenti nel ritiro precampionato. Il management è confermato da Oaktree, c’è massima fiducia nei confronti dei dirigenti che hanno garantito risultati sportivi migliorando il bilancio. E le perdite saranno ulteriormente ridotte in quello che si chiuderà nel giugno di quest’anno. Bisognerà fare ancora meglio, ma su come agire si entrerà nel dettaglio in questi giorni non solo con Inzaghi».