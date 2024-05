Lautaro Martinez-Inter, questo rinnovo s’ha da fare: parola di Marotta!

Giuseppe Marotta come i Bravi di Don Rodrigo, ma al contrario. L’AD dell’Inter detta tempi e dispensa rassicurazioni sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Questo matrimonio si farà. Ma quando?

INTERROGATIVI – Se si potesse scommettere sulla frase più pronunciata negli ultimi mesi dai tifosi dell’Inter, certamente verrebbe naturale puntare su una che inizia per “Lautaro Martinez” e finisce con “quando rinnova?”. Questa è il quesito più in voga del momento e, probabilmente, è destinato a restare tale per molto altro tempo. Perché la risposta a questa semplice – ma purtroppo non banale – domanda tarda ad arrivare. E gli indizi che possono aiutare a risolvere l’interrogativo si fanno ogni giorno più contraddittori. Una promessa che aveva tutta l’aria di potersi rinnovare in maniera quasi spontanea, adesso rischia di trovare sulla propria strada degli ostacoli imprevisti.

PROMESSI SPOSI – A mettersi di mezzo fra Renzo e Lucia c’aveva pensato Don Rodrigo, inviando i suoi Bravi a intimare Don Abbondio che: «Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani né mai». Lautaro Martinez a mettere a repentaglio il suo futuro con l’Inter, invece, ci sta pensando da solo, forse. O con l’aiuto del suo procuratore che sembra andare al rialzo nelle cifre richieste per l’adeguamento del contratto. In questa storia d’amore nerazzurra a poter – o voler – svolgere il ruolo di risolutore c’è il personaggio di Giuseppe Marotta.

RASSICURAZIONI – L’Amministratore Delegato interista, che non si è mai nascosto sulla questione, emula uno dei Bravi di Don Rodrigo, ma al contrario. Perché Marotta “Bravo”, lo è veramente. E le sue parole non suonano minacciose, come quelle dell’antagonista dei Promessi Sposi, ma rassicuranti e serene come quelle di un grande comunicatore. Il dirigente dell’Inter è apparso proprio così ieri sera, nel corso di una festa in onore degli Inter Club di Milano, quando, fra i tanti argomenti, è tornato proprio sul prolungamento di contratto di Lautaro Martinez.

SEMI-CITAZIONE – «Lautaro Martinez è un bravissimo ragazzo, è un leader e non è un caso che gli abbiamo dato la fascia da capitano. I procuratori vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista nel dire che il calciatore ha voglia di rimanere e lo manifesta quotidianamente e voglio essere ottimista. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma alla ripresa degli allenamenti avrà sicuramente il contratto allungato». Queste le parole pronunciate dall’AD dell’Inter Giuseppe Marotta sul palco, che sembrano sintetizzare un concetto che ricorda, lontanamente, una citazione letteraria: “Questo matrimonio – nonché rinnovo – fra Lautaro Martinez e l’Inter s’ha da fare, ma solo domani”.