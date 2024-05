Marotta punge Allegri: «Cortomuso diventato molto lungo! Inter vinto in scioltezza»

L’Amministratore Delegato Giuseppe Marotta ieri sera è stato ospite della festa organizzata dall’Inter Club di Milano. Per l’occasione il dirigente nerazzurro ha lanciato, ironicamente, una frecciatina all’ormai ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

LA SVOLTA – Giuseppe Marotta ha spiegato chiaramente il momento storico che il club Inter sta vivendo, rassicurando i tifosi nerazzurri sul futuro targato Oaktree. L’Amministratore Delegato, però, ha anche riavvolto il nastro soffermandosi sul periodo di svolta in campionato, che ha dato un colpo d’acceleratore alla corsa verso lo scudetto della seconda stella. Nel farlo Marotta ha punto con ironia Massimiliano Allegri, ormai esonerato dal ruolo di allenatore della Juventus, che per uno spezzone di stagione ha provocato, con parole non proprio carine, l’Inter di Simone Inzaghi.

Lo sfottò di Marotta ad Allegri: la beffa del cortomuso!

FRECCIATINA – Proprio ricordando la bravura dell’Inter nel lasciare dietro, con un grande scarto di punti, avversari come la Juventus, Giuseppe Marotta dichiara: «La vittoria dello scudetto? Credo che la svolta sia stata la vittoria contro la Juventus. Era il momento in cui erano lì, Allegri parlava di cortomuso. Poi è diventato molto lungo. Poi siamo andati in discesa, ma finché l’aritmetica non ci dava ragione c’era sempre quell’ansia, che non era paura perché la convinzione era forte. Devo dire che abbiamo vinto in scioltezza, se si può dire».