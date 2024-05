FOTO − Dimarco con la seconda stella nella pelle… Letteralmente!

Federico Dimarco, fresco vincitore della seconda stella con la maglia dell’Inter, si è appena tatuato il titolo sulla coscia. D’altronde, lui è sinonimo di interismo.

INTERISMO − La seconda stella e il primo scudetto non si scordano mai. Parola di Federico Dimarco, laterale sinistro della Beneamata campione d’Italia. Il giocatore nato e cresciuto nel vivaio nerazzurro è stato uno dei grandi protagonisti di questa cavalcata verso il ventesimo scudetto. Per celebrare tale straordinario evento si è tatuato sulla coscia sinistra lo scudetto con le due stelle, con tanto di biscione. Il tattoo è stato eseguito da Cristiano Giovannini, che ha documentato tutto sulla propria pagina Instagram. L’interismo di Dimarco non ha eguali e confini. Per uno come lui, interista e milanese, lo scudetto della seconda stella vinto nel derby contro il Milan è probabilmente il momento più bello ed emozionante della carriera. In questa stagione lo stesso Dimash, come viene chiamato dai compagni, ha realizzato sei gol e otto assist. Di seguito le immagini del tatuaggio.

Tantissimi tifosi hanno fatto sicuramente lo stesso.