Zanetti: «Mercato Inter? Qualcuno già preso! Servono certi giocatori»

Ci sono tanti spunti dalle dichiarazioni di stasera di Zanetti. Il vice president dell’Inter, nel corso della sua lunga intervista con Pardo a Super Tele su DAZN, continua a dare valutazioni in particolare sul mercato.

CICLO DA PROSEGUIRE – Javier Zanetti elogia l’intera rosa dell’Inter per lo scudetto: «Tutti i ragazzi si sentivano importanti, ognuno che entrava dava il suo contributo. Mi vengono in mente Carlos Augusto, Matteo Darmian che è un ragazzo intelligentissimo e molto importante. Noi ci credevamo fino alla fine, Davide Frattesi lì ha fatto dei gol importanti. Io credo che per questa squadra la cosa più difficile ora è continuare: come si fa? Lavorando alla stessa maniera. Abbiamo vinto un campionato importante, ma se vogliamo essere competitivi dobbiamo difendere quello che abbiamo vinto. Penso che i presupposti ci siano, perché al di là dei giocatori che giocano bene a calcio sia determinante il gruppo».

IL VANTAGGIO – Per Zanetti, nella prossima stagione, l’Inter non dovrà mollare nulla: «Mercato? Qualcuno l’abbiamo già preso. Dipende dalle opportunità che si presentano, però per vincere devi costruire una squadra che fuori dal campo lavora alla pari di quella che scende in campo. Quando vinci tutto è sempre facile: devi essere presente nei momenti di difficoltà. Col mister la società l’ha supportato, trovando le soluzioni per uscire da quel periodo lì».

Che mercato per l’Inter 2024-2025? Risponde Zanetti

IL PRESIDENTE – Non può mancare un commento di Zanetti sul presidente Steven Zhang, da un anno lontano da Milano: «Siamo in contatto permanente, sempre. Lui ci chiede come stanno andando le cose, era felicissimo per questa vittoria e dispiaciuto per non esserci. Però, anche lì, quando vedi la società che funziona è felice perché sa anche lui che il club è in buone mani».

IL MERCATO – Zanetti, a prescindere dalla questione Lautaro Martinez, è convinto che sarà un’Inter competitiva. Ma sul colmare il gap con le big d’Europa ha un pensiero: «Se tu guardi la finale sembra non ci sia gap, però c’è. Con le disponibilità economiche della Premier League non c’è partita, ma devi portare giocatori funzionali a quello che vuole il mister e a quello che vogliamo noi. Devi portare giocatori che sappiamo vestire la maglia dell’Inter e gestire la pressione. Per ora abbiamo fatto bene».