Inter, ricordi il 18 maggio 2008? Scudetto sotto la pioggia di Parma

Il 18 maggio è una data storica per l’Inter. Nel 2008 la squadra dell’allora allenatore Roberto Mancini vinceva il sedicesimo Scudetto sotto la pioggia di Parma. Ricordi indelebili ad un giorno dalla festa per la seconda stella.

PASSATO – Il 18 maggio 2008 allo stadio Ennio Tardini l’Inter scriveva la storia. Roberto Mancini e i suoi ragazzi vinsero il sedicesimo Scudetto del club nerazzurro, il terzo consecutivo. Pioveva, ma tanto in quella giornata di Parma. Era la 38esima partita della Serie A 2007-2008, l’Inter arrivava con 82 punti a solo un punto di distanza dalla Roma seconda in classifica. Una settimana prima Marco Materazzi sbagliò un rigore clamoroso, condannando i nerazzurri a rinviare la festa. A San Siro andò in scena un 2-2 improbabile con il Siena, precludendo al disastro della settimana successiva. La storia fortunatamente andò diversamente.

PARTITA STORICA – A Parma rientrava Zlatan Ibrahimovic dalla panchina dopo un’assenza lunghissima per i problemi al ginocchio. La Roma a Catania vinceva, la pressione aumentava a Parma dove la partita invece non si sbloccava proprio. L’attaccante svedese entrò a partita in corso e decise le sorti del campionato. Prima il destro rasoterra da fuori area, poi il piattone sinistro su cross di Maicon al minuto 79. Quello sarebbe stato l’ultimo trionfo di Roberto Mancini prima dell’addio e dell’arrivo di José Mourinho all’Inter. Il 18 maggio 2008 è impossibile da dimenticare, soprattutto ad un giorno dalla festa per la seconda stella.