Capuano: «Inter non è parte in causa nel debito in scadenza!»

Giovanni Capuano ha commentato a caldo il comunicato di Steven Zhang pubblicato sul sito dell’Inter. Su X il giornalista fa notare una cosa molto importante.

DETTAGLIO – Un piccolo dettaglio passa inosservato al presidente nerazzurro. Il debito non riguarda il futuro della società, Giovanni Capuano lo ricorda spiegando in questo modo: «Il passaggio del comunicato sul rischio per la “stabilità” dell’Inter in caso di mancato accordo tra Zhang e Oaktree viene considerato privo di giustificazione anche dalle parti del fondo statunitense. Il ragionamento è semplice. Oaktree non ha problemi a sostenere il club che, oltretutto, non è parte in causa nel debito in scadenza. Il debito è a carico di Zhang con l’Inter come pegno eventualmente escusso».