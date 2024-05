Carboni è il tesoretto dell’Inter. Ecco le idee di Marotta – TS

L’Inter a metà tra due fuochi: da un lato la questione spinosa della società. Dall’altro lato invece, il mercato in entrata che dovrà essere autofinanziato con Valentin Carboni come sacrificio, scrive Tuttosport.

LAVORO – L’Inter guarda con interesse anche al prossimo mercato estivo. Come raccolto da Tuttosport, le carriere di Valentin Carboni e Cesare Casadei potrebbero allinearsi. La società nerazzurra – in attesa di capire il futuro societario – potrebbe essere “costretta” a sacrificare l’argentino in prestito al Monza per potersi muovere. A prescindere dai rinnovi da fare che si sboccheranno al termine del trittico Suning-Pimco-Oaktree, l’Inter sa che per potersi muovere in estate dovrà sacrificare chi non rientra immediatamente nel progetto.

TESORETTO – All’Inter in questo momento ci sono giocatori cedibili, come Denzel Dumfries e altri in esubero come Correa al rientro dal prestito all’Olympique Marsiglia. Il vero tesoretto di Marotta però è rappresentato dai giovani in prestito. L’Inter agirà come fatto la scorsa estate con Fabbian che è stato venduto al Bologna per 5 milioni e riacquistatile entro la fine di giugno 2025 per 12 milioni. I fratelli Stankovic ed Esposito, Satriano, Zanotti o Oristanio potrebbero servire a creare un budget di 20-25 milioni. Soldi che servirebbero a provare l’assalto per il portiere, come Bento dell’Athletico Paranaense o Martinez del Genoa.

Carboni, un’estate a metà. Ecco il suo futuro

CESSIONE – In caso l’Inter volesse fare il colpaccio come fatto l’anno scorso con Benjamin Pavard e quindi mirare a Buongiorno o a Gudmundsson, servirà sicuramente una grossa cessione. Ecco che salta fuori il nome di Valentin Carboni. L’idea è quello di vendere intorno ai 30 milioni di euro e assicurarsi un buon tesoretto da reinvestire in entrata. L’Inter però vorrebbe mandare Carboni un altro anno in prestito perché considerato un titolare per il futuro. Sarà una scelta ardua in viale della Liberazione: se mai dovesse arrivare un’offerta di questo genere, difficilmente l’Inter riuscirebbe a dire di no.

Fonte: Tuttosport – F.M.