L’Inter festeggia e la Lazio spera. Esodo tifosi a San Siro: numeri assurdi! – CdS

Le tifoserie, gemellate, di Inter e Lazio divise da due differenti intenti. I nerazzurri non aspettano altro che alzare lo scudetto, i biancocelesti sperano nel risultato: San Siro si prepara ad accoglierli tutti.

DUE VISIONI – Domani pomeriggio, alle ore 18.30, San Siro si preparerà ad accogliere Inter-Lazio, trentasettesima sfida di Serie A. In casa nerazzurra il clima, ormai da tempo, è quello di festa. Soprattutto se si pensa che proprio dopo il match contro i biancocelesti la squadra di Simone Inzaghi potrà alzare il tanto meritato scudetto della seconda stella. Per chiudere al meglio la stagione e onorare i tifosi nerazzurri che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa del concerto a San Siro, i campioni d’Italia dell’Inter vorranno certamente trovare una vittoria contro la Lazio. Ma la squadra di Igor Tudor, ed anche i suoi tifosi, sperano in un altro finale di partita.

SPERANZA – La sfida di domani pomeriggio a San Siro per l’Inter sarà il terzo atto di una lunga e intensa celebrazione iniziata quasi un mese fa. Mentre per la Lazio potrebbe avere un valore più significativo per il proprio finale di stagione. Vincere contro i nerazzurri, infatti, per la squadra di Tudor non significherebbe solo battere i Campioni d’Italia. In primis, infatti, vorrebbe dire assicurarsi la qualificazione in Europa League per il prossimo anno. Poi potrebbe aggiungere una speranza anche per il sesto posto in classifica, che comporterebbe l’accesso alla Champions League se l’Atalanta dovesse finire al quinto e vincere la finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen.

San Siro gremito per Inter-Lazio: anche i biancocelesti accorrono!

NUMERI – Si tratta, dunque, di una serie di particolari incastri nei quali i tifosi della Lazio sperano molto. Tanto da partire da Roma per prendere posto in un San Siro vestito completamente a festa. Nonostante, infatti, il clima di festeggiamenti per la consegna del ventesimo scudetto, il popolo biancoceleste domani sera non rinuncerà a stare al fianco della squadra di Tudor. Come fa sapere l’edizione odierna di Corriere dello Sport i biglietti venduti ai tifosi della Lazio sono 1700 e la previsione è che si possa arrivare fino a 2000 domani. Si tratta di un numero di tagliandi relativamente contenuto, ma non trascurabile se si considera il contesto festoso di San Siro.

Fonte: Corriere dello Sport