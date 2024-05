La Lazio con Tudor ha trovato un nuovo modulo e punti

Tudor, subentrato a Sarri, ha dato nuova verve a una Lazio apparsa abulica per gran parte della stagione. Il tecnico ha cambiato modulo e trovato risultati, anche se la sua squadra tende a concedere occasioni.

TATTICA – Tudor arrivato alla Lazio ha subito imposto il suo modulo preferito. Dal 4-3-3 di Sarri quindi si è passati al 3-4-2-1, anche se il tecnico sta ancora scegliendo i suoi titolari definitivi. L’idea di gioco è offensiva e ricerca la costruzione fin dalla difesa, con molti scambi corti soprattutto sugli esterni. I mediani sono elementi chiave dato che si occupano dell impostazione ma sono anche chiamati a dare soluzioni offensive con gli inserimenti, anche a costo di sbilanciare il modulo.

STATISTICHE – Tudor nelle sue 9 partite allenate tra Serie A e Coppa Italia ne ha perse solo 2, una in Serie A con la Roma e una in Coppa Italia con la Juventus, conto a cui aggiungere un pari col Monza. La Lazio viene da 5 vittorie nelle ultime 6 partite. I biancocelesti sono la miglior squadra per corsa di tutto il campionato. Una chiave della fase difensiva, efficace visto che con 37 gol subiti parliamo della quinta miglior difesa della Serie A. Di questi 24 sono arrivati in trasferta. Attenzione però ai cartellini: i 93 gialli rendono la squadra di Tudor la più ammonita.

DETTAGLI – Mandas in porta ha sostituito l’infortunato Provedel, mantenendo un rendimento in linea col titolare (persino identica secondo i rating di Whoscored). Il greco si è distinto con parate decisive. Kamada è l’uomo di fiducia di Tudor. Con l’arrivo del nuovo tecnico è diventato un titolare inamovibile, disimpegnandosi sia come mediano che adattandosi a trequartista con compiti di copertura. Insieme a lui brilla anche Vecino, autore di 3 gol nelle ultime 5 partite (e con 6 totali è il secondo miglior marcatore della squadra). Felipe Anderson è il giocatore che meglio si è adattato al nuovo modulo. Capace di farsi trovare sia trequartista che sulla fascia, è un elemento fondamentale per tattica, corsa e qualità: terzo per rendimento secondo Whoscored, secondo per passaggi chiave, secondo per dribbling, primo per contrasti, autore di 5 gol (terzo marcatore) e 6 assist (secondo negli assist).