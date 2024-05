Inter-Lazio, Inzaghi chiude in ‘bellezza’ a San Siro! La probabile formazione

Inter-Lazio in programma a San Siro, domenica alle 18. Ultima sfida in casa per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, che prima della festa valuta il ritorno di tutti i titolari in campo. I protagonisti principali della vittoria del ventesimo scudetto.

ULTIMA IN CASA – Domenica, in occasione di Inter-Lazio, San Siro si vestirà a festa: il match, in programma alle 18:00, è valido per la 37ª giornata di Serie A e rappresenterà l’ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Inzaghi e dei suoi ragazzi. Dunque l’ultima occasione per salutare i propri tifosi e alzare al cielo il trofeo più ambito in questa stagione, cioè quello dello scudetto. Rispetto l’ultima sfida vinta 0-5 contro il Frosinone, il mister valuta ancora tanti cambi, tornando all’undici “titolare” visto nel corso di questa stagione.

Inter-Lazio, la probabile formazione

LE SCELTE – Per l’ultima di campionato in casa davanti al proprio pubblico, Simone Inzaghi sceglie il “vestito” migliore per la sua Inter, contro la sua ex Lazio. Nessun cambio tra i pali, con la conferma inevitabile di Yann Sommer. In difesa Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni prendono il posto di Yann Bisseck e Carlos Augusto. Conferma per Nicolò Barella a centrocampo, i due cambi riguarderanno Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, che tornano dal 1′. Conferma anche per Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Torna Lautaro Martinez in attacco a far coppia con Marcus Thuram, entrambi in gol nell’ultima sfida contro il Frosinone.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram