IN – Chivu prossimo allenatore dell’Ajax? La verità sulla trattativa

Chivu, allenatore dell’Inter Primavera, è stato accostato nelle scorse settimane all’Ajax. Il club olandese cerca il volto da cui ripartire, la redazione di Inter-News.it ha raccolto informazioni a riguardo.

DIFFICILE – La redazione di Inter-News.it si è mossa per capire il futuro di Cristian Chivu, attuale allenatore dell’Inter Primavera. Nelle scorse settimane l’allenatore rumeno è diventato uno dei nomi possibili per la panchina dell’Ajax. Il club olandese giocherà l’Europa League durante la prossima stagione, è riuscita a risalire la classifica dell’Eredivisie guadagnando il quinto posto con una giornata d’anticipo. Nonostante ci sia una conferma sui contatti tra l’allenatore e gli olandesi, il nome di Chivu non è in cima alla lista dell’Ajax in questo momento.

Chivu tra passato e futuro (all’Ajax?)

RISPOSTE – Il motivo alla base delle difficoltà per la chiusura della trattativa tra Chivu e l’Ajax è la grande differenza economica tra richiesta e offerta. L’ex nerazzurro è cresciuto nelle Giovanili dell’Inter da allenatore, iniziando nel 2019/2020 dall’Under-17 e proseguendo nella stagione successiva nell’Under-18. Dal 2021/2022 Chivu è allenatore dell’Under-19, perciò della Primavera. Ha vinto lo Scudetto al suo primo anno in finale contro la Roma, non si è replicato nell’anno seguente non raggiungendo nemmeno i playoff. Adesso la squadra meneghina è prima in classifica a quota 64 punti ed è già qualificata alle semifinali Scudetto. L’attenzione di Chivu rimane al campo, del contratto in scadenza a giugno del 2024 se ne parlerà successivamente. L’intoppo nella trattativa tra Chivu e l’Ajax riguarda la differenza tra domanda e offerta dal punto di vista contrattuale. Il primo nome in cima alla lista degli olandesi resta quello di Francesco Farioli, tecnico italiano del Nizza.