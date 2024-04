Chivu verso una big europea? Emissari già in Italia: progetto ampio

Occhio al futuro di Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera dell’Inter. Il tecnico rumeno, infatti, è finito nel mirino di una big europea, che gli ha presentato un progetto piuttosto ampio e interessante.

FUTURO − Chivu è finito nel mirino dell’Ajax. Gli olandesi stanno programmando il proprio futuro, dopo un’attuale stagione piuttosto negativa, visto il quinto posto in Eredivisie a 35 punti dal PSV primo. Emissari del club olandese, come riferisce Gianluca Di Marzio, sono già venuti in Italia a visionare l’Inter Primavera il 20 aprile, con vittoria nerazzurra per 3-0. Intorno a Chivu si starebbe delineando un progetto piuttosto ampio e interessante: ossia contratto per lui pronto un contratto di cinque anni, dove inizialmente farebbe da vice allenatore a Graham Potter (ex Chelsea), per poi man mano prendere le redini della squadra negli anni successivi. Dunque, l’Ajax formerebbe in casa il proprio allenatore del futuro. Chivu sta raggiungendo ottimi risultati alla guida dell’Inter, tanto da diventare campione d’Italia appena due anni fa. Quest’anno, i nerazzurri sono ancora primi a quota 63 e a battagliare con la Roma seconda (60).