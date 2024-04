Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi della 33ª giornata (con Lazio-Inter)

Anche se qualificata ormai ai playoff per lo scudetto, l’Inter Primavera continua a giocare per chiudere la regular season al primo posto in classifica. In attesa della prossima gara contro l’Hellas Verona, i nerazzurri hanno ricevuto oggi comunicazione di data e orario per la sfida contro la Lazio la giornata successiva nel Campionato Primavera.

PERCORSO – Con quattro vittorie consecutive – tra cui l’ultima sulla Fiorentina – l’Inter Primavera continua nel suo percorso per provare a vincere la regular season del Campionato Primavera 1. Per i nerazzurri l prossimo impegno casalingo sarà contro l’Hellas Verona, mentre oggi è arrivata la comunicazione di date e orari di anticipi e posticipi della giornata successiva, ovvero la numero 33. Dove i nerazzurri di Cristian Chivu affronteranno la Lazio in trasferta.

Lazio-Inter, le date della 33a giornata del Campionato Primavera 1

TRENTATREESIMA GIORNATA – Sarà uno degli anticipi del sabato del Campionato Primavera quello che vedrà Lazio-Inter Primavera, con la Prima Squadra che giocherà invece la sera prima, venerdì 10 maggio, a Frosinone. Ci sarà curiosità anche per capire se e chi della Primavera sarà impegnato in entrambe le partite. Intanto, di seguito, il programma completo della trentatreesima giornata del Campionato:

Sabato 11 maggio 2024 ore 11.00 CAGLIARI-GENOA

Sabato 11 maggio 2024 ore 13.00 LAZIO-INTER

Sabato 11 maggio 2024 ore 15.00 ATALANTA-HELLAS VERONA

Sabato 11 maggio 2024 ore 15.00 SAMPDORIA-EMPOLI

Domenica 12 maggio 2024 ore 11.00 MILAN-FROSINONE

Domenica 12 maggio 2024 ore 13.00 JUVENTUS-MONZA

Domenica 12 maggio 2024 ore 13.00 LECCE-ROMA

Domenica 12 maggio 2024 ore 15.00 BOLOGNA-TORINO

Domenica 12 maggio 2024 ore 15.00 SASSUOLO-FIORENTINA