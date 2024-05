Inter Primavera, centrocampista del futuro pronto al salto di qualità

L’Inter Primavera di Cristian Chivu sorprende e resta prima in classifica. Un centrocampista agli ordini del tecnico rumeno sta attirando l’attenzione di tutti.

UNDER19 – L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu ha perso l’ultima partita contro la Lazio, ma comunque tiene blindato il primo posto in classifica a 64 punti seguita subito dopo dalla Roma a 62 punti. Le Final Four sono state già conquistate, manca solo l’ultima gara prima dell’inizio del periodo decisivo per lo Scudetto.

TALENTI – Nel vivaio nerazzurro si sta profilando un giovane talento pronto a fare il salto in prima squadra. Tra i numerosi prospetti considerati per questa promozione, emerge un nome che si distingue per le sue capacità: Issiaka Kamate, un talento francese classe 2004.

Inter Primavera, le caratteristiche di Kamate

CENTROCAMPISTA – Issiaka Kamate, 19 anni di Aulnay-sous-Bois, sta ridefinendo il suo ruolo sul campo. In questa stagione ha segnato ben 13 gol, di cui 12 in Primavera 1 e uno in Youth League, e ciò senza contare i rigori. Altra statistica da tener conto sono gli assist. Sono ben 5 e aggiungendoli al discorso dei gol fanno ben sperare in un centrocampista bilanciato e concreto. Sebbene sia naturalmente mancino, dimostra di sapersi destreggiare con entrambi i piedi, combinando un talento importante con una struttura fisica solida (1,86 m di altezza)

PROMOZIONE – Nella squadra di Chivu Kamate gioca praticamente ala, visto il modulo usato (4-3-3). Considerando che nel 3-5-2 di Inzaghi non esiste un ruolo definito per un giocatore con le sue caratteristiche una possibilità potrebbe essere il ritorno alla sua posizione originaria di mezzala, arricchita dalla sua esperienza come attaccante. Potrebbe essere una pedina in più per la futura squadra di Inzaghi, ma potrebbe non avere molto spazio subito. Manca un’Under-23 all’Inter ed è un’assenza importante. Questo significa prestito quasi assicurato, offrendogli l’opportunità di guadagnare esperienza e maturità in un ambiente professionistico prima di fare il salto definitivo tra i grandi.