Mauro: «Juventus, differenza enorme dall’Inter! Quattro partite simbolo»

La vittoria della Juventus in Coppa Italia non cancella un campionato con venticinque punti di distacco dall’Inter. Mauro, ospite a Tutti Convocati su Radio 24, dà una valutazione

L’AMAREZZA – Il commento da tifoso di Massimo Mauro sulla finale di Coppa Italia di ieri: «La partita dimostra i limiti che ha avuto quest’anno la Juventus. Cioè: se è una partita importante ha tutte le caratteristiche della grande squadra. È concentrata, riesce a ripartire tecnicamente molto bene, concede poco in maniera intelligente. Si direbbe che Massimiliano Allegri l’abbia incartata a Gian Piero Gasperini. C’è voluto il grande appuntamento per rivedere la Juventus del girone d’andata. Contro l’Empoli, contro il Genoa, contro la Salernitana, contro l’Udinese: qui ha perso il campionato la Juventus. Qui c’è questa differenza enorme di punti con l’Inter. Perché contro queste grandi squadre la Juventus, che di solito le vinceva, ha perso i punti in campionato? Credo che questo sia giusto dirlo, anche dopo una grande vittoria come quella di ieri».

Mauro evidenzia le mancanze della Juventus a -25 dall’Inter

LA MANCANZA – Mauro prosegue su cos’è mancato ai bianconeri per essere alla pari della squadra che – giusto ricordarlo una volta di più – ha stravinto lo scudetto: «Quella parolina, la continuità, che hanno le grandi squadre la Juventus quest’anno non ce l’ha avuta. Ha perso punti con tantissime piccole squadre. Non è una grande? Invece lo è secondo me, ma non è riuscita a gestire il momento più importante dell’annata. Che era quello di stare attaccata all’Inter e vedere cosa succede: lì si è sciolta un po’ come neve al sole».