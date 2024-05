Vlahovic porta la Coppa Italia alla Juventus. Atalanta deludente!

La Juventus vince la finale di Coppa Italia con il risultato di 1-0 contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Decide la partita Dusan Vlahovic dopo appena cinque minuti dal calcio d’inizio.

FINALE – La Juventus batte l’Atalanta in finale di Coppa Italia con il risultato di 1-0 e si porta a casa il primo trofeo dell’Allegri-bis dal 2021. I bergamaschi si sciolgono come neve al sole e non riescono ad essere pericolosi nel corso della gara. Soltanto Ademola Lookman crea per i nerazzurri, colpendo anche un palo al minuto 80 rientrando sul suo destro e tirando alla destra di Mattia Perin. A decidere comunque le sorti della competizione è Dusan Vlahovic, che viene tenuto in gioco da Berat Djimsiti in profondità e che non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi dopo appena cinque minuti dal calcio d’inizio. Di destro il serbo ha spiazzato il portiere e si è quasi replicato di testa nel secondo tempo. Per un fuorigioco millimetrico il Var ha annullato la rete del 2-0 dell’attaccante della Juventus. Quindicesima Coppa Italia vinta dal club di Torino, delusione per Gian Piero Gasperini per l’ennesima finale persa. Adesso manca solo quella di Europa League, ma la fiducia è ai minimi. Il Bayer Leverkusen parte nettamente favorito sulla carta.