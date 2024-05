Marsiglia in caduta libera! Sconfitta col Reims senza Correa

Il Marsiglia è in caduta libera e perde anche contro il Reims con il risultato di 1-0. L’Inter ormai ha poco interesse, comunque Joaquin Correa guarda dalla panchina.

GIÙ – Il Marsiglia perde per 1-0 contro il Reims e continua la sua caduta libera in questa stagione estremamente deludente. La semifinale di Europa League non basta per rendere l’anno meno amaro, perché adesso il club francese occupa addirittura l’ottava posizione in classifica. Quest’oggi, al recupero della giornata numero 32, è stato decisivo l’autogol di Chancel Mbemba, colui che aveva segnato all’Atalanta al Velodrome nella gara d’andata della competizione europea. L’Inter guarda, ma non più con la stessa attenzione perché Joaquin Correa non rimarrà al Marsiglia. Impossibile la qualificazione alla prossima Champions League, altrettanto impossibile il riscatto dell’argentino che nemmeno in questa serata ha visto il campo. Gasset, nonostante non ci siano obiettivi importanti in ballo, preferisce lasciare in panchina il giocatore in prestito dall’Inter.