Atalanta-Juventus, la prima avversaria dell’Inter in Supercoppa!

È da poco finita la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. I bianconeri hanno vinto per 1-0, l’Inter ora conosce la prima avversaria della prossima edizione della Supercoppa Italiana.

SUPERCOPPA ITALIANA – La Juventus ha vinto la Coppa Italia contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Quindicesima volta per i bianconeri, altra sconfitta in finale per Gian Piero Gasperini che non ha dato lo sprint giusto per l’impresa. Il gol di Dusan Vlahovic è stato decisivo per l’1-0 finale, a cui ha guardato in maniera interessata anche l’Inter. Il motivo è semplice e riguarda la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Nel 2025, così come accaduto in questa stagione, la competizione si svolgerà in Arabia Saudita. Ci sarà il format delle Final Four, con le prime due della Serie A e le finaliste di Coppa Italia. Le partecipanti saranno perciò Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Il verdetto di questa sera permette alla squadra di Simone Inzaghi di conoscere già l’avversaria delle semifinali di Supercoppa Italiana. Dopo la Lazio in questa stagione i nerazzurri affronteranno gli altri nerazzurri: sarà Inter-Atalanta da una parte e Milan-Juventus dall’altra. Ovviamente chi vincerà questi due incontri si giocherà il trofeo infine nella finale.