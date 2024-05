Coppa Italia, Inter spettatrice? In parte: c’entra la Supercoppa!

Stasera la finale di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus assegnerà il trofeo dopo due anni in cui ha vinto l’Inter. Ma non è proprio vero che la squadra di Inzaghi non avrà un ruolo: c’è la Supercoppa Italiana in ballo.

INTERESSE REALE – Questo pomeriggio, Giuseppe Marotta ha rilasciato una breve battuta all’ingresso dei locali del CONI in vista dell’Assemblea della Lega Serie A. Dove, a domanda sulla finale di Coppa Italia stasera fra Atalanta e Juventus, ha parlato di semplice interesse da spettatore per l’Inter. Questo è vero soltanto in parte, perché c’è un fronte che riguarda eccome la squadra di Simone Inzaghi: la Supercoppa Italiana. Che, con stasera, avrà il tabellone definito.

Coppa Italia definisce il tabellone in Supercoppa: l’avversario dell’Inter

IL FORMAT – La Supercoppa Italiana sarà a gennaio 2025 in Arabia Saudita, di nuovo con le Final Four come in questa stagione. L’Inter giocherà contro la finalista perdente della Coppa Italia, mentre la vincente del torneo affronterà il Milan secondo in classifica in Serie A. Questo significa che, da stasera, c’è un interesse netto da parte di chi ha vinto lo scudetto. Chi perde la Coppa Italia fra Atalanta e Juventus sarà l’avversario in semifinale, con la possibilità di un derby d’Italia o di una sfida tutta nerazzurra. Come già segnalato, le Final Four in Arabia Saudita porteranno anche guadagni notevoli per le quattro società partecipanti. Il minimo garantito è 1,6 milioni (per le semifinaliste), la finalista perdente avrà 5 milioni mentre la vincente della Supercoppa Italiana 8 milioni.