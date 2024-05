Sartori: «Lautaro Martinez esempio eclatante! I dati sul minutaggio»

Lautaro Martinez ha avuto un’ultima stagione e mezzo senza mai fermarsi. Il capitano dell’Inter, fra impegni col club e con l’Argentina, ha tenuto un ritmo impressionante: lo segnala Sartori di AD Football Benchmark, in un evento a Roma dove è presente la nostra inviata Romina Sorbelli.



SPOMPATO – Andrea Sartori, fondatore di AD Football Benchmark, è uno dei relatori al convegno Sport Human Factor – L’incidenza del fattore umano a Roma. All’evento è presente la nostra inviata Romina Sorbelli, che riporta le dichiarazioni sull’Inter: «Ci sono tanti giocatori che non hanno mai avuto soste. Lautaro Martinez è un esempio eclatante. L’anno scorso è arrivato alla finale di tutte le competizioni che ha partecipato, ha giocato tutte le trentotto partite di Serie A anche se non tutte per novanta minuti. Ha giocato tutte le partite della Champions League, arrivando in finale, ha giocato sei partite su sette con l’Argentina. La maggior parte le ha fatte con meno di cinque giorni di riposo, quindici viaggi con cambio di fuso orario. Trentasette delle sue settantadue partite, più del 50%, sono state giocate dopo le 20.30. E sedici in trasferta, che significa tornare il giorno dopo o alle 2-3 del mattino. Questo è un carico fisico e mentale che forse stiamo sottostimando».

Lautaro Martinez fra gli intoccabili dell’Inter: i dati

I MINUTI – Sartori, con Lautaro Martinez in primis, valuta quanto ha fatto l’Inter. Ecco i dati che ha raccolto: «C’è un nucleo di giocatori che è difficile fare a meno. Primo per le scelte dell’allenatore, che può avere pressioni per il rendimento e i risultati. Ci sono delle pressioni mediatiche, dei tifosi e anche economico-finanziarie. Il prodotto deve andare avanti: the show must go on, se non fai giocare certi giocatori anche in amichevole succede un casino. Vedi Lionel Messi, che è andato con l’Inter Miami in Asia per un’amichevole, non ha giocato ed è scoppiato un putiferio».