Compagnoni: «Juventus calata dopo la sconfitta con l’Inter in Serie A»

Maurizio Compagnoni ha analizzato la vittoria della Juventus in Coppa Italia e sottolineato su Sky Sport il ruolo dell’Inter nella stagione bianconera.

CALO – In campionato i bianconeri non hanno fatto proprio bene. I punti dalla prima in classifica sono tanti, tantissimi. Ne parla Maurizio Compagnoni in questo modo: «Dopo questa finale è ancora più evidente il calo di stimoli incredibile dopo la sconfitta contro l’Inter. La Juventus ha ritrovato motivazioni in Coppa Italia, ha giocato bene in semifinale e si è ripetuta con l’Atalanta. Nessuno poteva immaginare comunque una vittoria così, non sul piano del punteggio ma in termini di gioco. I bianconeri hanno giocato meglio, l’1-0 sta quasi stretto se si guarda alle occasioni create».