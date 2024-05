Inter in festa ma ora dipende da Pimco: il Whit(e) Monday di Zhang

Inter alle prese con il finale di stagione, che sull’asse Suning-PIMCO non riguarda il campo e la festa per Zhang non è solo quella relativa allo Scudetto. Sono ore frenetiche a Nanchino ma lo stesso vale in Lussemburgo. A Milano, invece, è già tutto pronto per l’atteso lunedì 20 maggio

MILANO – L’ennesimo lungo weekend di Serie A sta per iniziare dopo aver archiviato anche la Coppa Italia, vinta dalla Juventus di Massimiliano Allegri a Roma contro un’Atalanta di Gian Piero Gasperini con la testa già a Dublino. Un fine settimana che vedrà l’Inter di Simone Inzaghi impegnata in casa contro la Lazio di Igor Tudor, che sogna ancora la Champions League ma rischia di doversi accontentare di un’altra competizione UEFA. A Milano sale l’attesa ma più che altro per l’evento previsto per continuare la festa Scudetto nell’ultima partita casalinga. E non solo… L’attesa in casa Inter è soprattutto per ciò che succederà subito dopo lontano dal campo.

Suning vicino alla scadenza: le azioni in Lussemburgo

GIORNO X – Lunedì 20 maggio non è solo il Day After Inter-Lazio di Serie A, che chiuderà la stagione nerazzurra a San Siro. È il giorno della festa organizzata dall’Inter presso il Castello Sforzesco, dove ospiti VIP faranno compagnia a dipendenti e ospiti legati ai parter nella cena privata di fine stagione. A Milano. In teoria è festa anche in Lussemburgo, dove si festeggia il “Whit Monday” (Lunedì di Pentecoste, ndr). E ciò significa che anche le banche saranno chiuse. Perché il riferimento proprio al Lussemburgo? Perché lì ha sede Grand Tower, interamente posseduta da Grand Sunshine S.à.r.l., a sua volta interamente controllata da Great Horizon S.à.r.l., che fa capo al Suning Holdings Group di Nanchino. Ma anche a Nanchino sarà festa…?

Inter da Oaktree e Pimco: Zhang aspetta la fumata bianca

FUTURO INTER – La data di scadenza si avvicina e lo sanno ormai tutti. Da mesi. Lunedì 20 maggio 2024, giorno in più giorno in meno, si scoprirà la nuova struttura azionaria nerazzurra. Il Presidente Steven Zhang ha deciso di by-passare il problema delle quote in pegno a Oaktree Capital Management attraverso un nuovo finanziamento. Una volta estinto il primo (vecchio) potrà vedere la luce il secondo (nuovo) debito. Nelle ultime ore si rincorrono notizie contrastanti ma in casa Suning sembra regnare la tranquillità. Il passaggio di denaro da/verso il Lussemburgo sull’asse Milano-Nanchino avrà come protagonista PIMCO (Pacific Investment Management Company) ma la fumata bianca deve arrivare. L’accordo Suning-PIMCO si farà? Il countdown è già azionato da tempo: lunedì 20 maggio l’Inter farà festa a Milano senza il Presidente Zhang. Che il Whit Monday sia il “pretesto” per accelerare ancora e trasformarlo in… White Monday.