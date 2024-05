Kamate, si fa avanti un club della Liga per il talento dell’Inter! La formula

Kamate, pilastro dell’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu già nel giro della prima squadra convocato da Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Relevo ha attirato su di sè l’interesse di un club spagnolo. Ecco i dettagli dell’operazione.

PILASTRO – Issiaka Kamate è stato tra i protagonisti della straordinaria stagione disputata dall’Inter Primavera di Cristian Chivu, impegnata adesso nelle fasi finali della competizione con in palio lo scudetto. Un vero tuttofare a centrocampo, attirando su di sé non solo l’interesse di mister Simone Inzaghi che lo ha già convocato in prima squadra (senza averlo mai fatto esordire), ma anche di alcuni club europei. Ad oggi, il gioiello della Primavera ha realizzato ben 12 gol, conditi da 6 assist in 30 presenze totali.

Club spagnolo chiede informazioni su Kamate

L’OPERAZIONE – Kamate è reduce da una stagione importante con la Primavera dell’Inter, capace di interpretare bene tutti i ruoli del centrocampo, adattandosi in qualsiasi circostanza. Ha ben figurato non solo in ambito nazionale, ma anche in quello internazionale in Youth League, attirando su di sé l’interesse di diversi club. In particolare dell’Alavés, club spagnolo che ha già chiesto informazioni sul classe 2004. L’idea del club della Liga sarebbe quello di ingaggiarlo con la formula del prestito, così da permettere all’Inter di mantenerne in qualche modo il controllo. Potrebbe essere una delle possibili soluzioni in vista della prossima stagione.