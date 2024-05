Pioli, ora ti riconosciamo: «Inter fuori dal normale! Più forte di tutte»

Pioli esce sempre di più allo scoperto, e mentre si prepara a lasciare il Milan dopo una stagione al di sotto le aspettative, torna a fare i complimenti all’Inter per l’ottimo campionato. Il tecnico lo ha fatto anche dopo la sconfitta contro il Torino.

COMPLIMENTI SINCERI – Riecco Stefano Pioli l’interista. Si fa per dire ovviamente! L’attuale tecnico del Milan, in passato allenatore dell’Inter, non ha mai nascosto la sua passione per i colori nerazzurri. Ma il lavoro è un’altra cosa, e questo l’allenatore lo ha ampiamente dimostrato. Nelle ultime interviste, agli sgoccioli di un campionato tutt’altro che esaltante per lui e la sua squadra, Pioli torna a fare complimenti sinceri all’Inter: «È stato un buon campionato perché siamo stati i migliori dei normali, perché l’Inter ha fatto qualcosa non di normale. Abbiamo avuto continuità che ci ha permesso di arrivare al secondo posto e non è scontato. L’Inter è stata sicuramente la più brava e la più forte di tutte. I rimpianti nostri devono essere soprattutto rivolti all’Europa perché nonostante il girone, ci è mancato veramente poco per superare il girone e poi abbiamo visto cosa ha fatto il Borussia Dortmund».